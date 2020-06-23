Верхоянск: жара на "Полюсе холода"

Полюс холода стал полюсом жары: в Верхоянске, самом морозном городе мира, +38 градусов. По словам учёных, если данные подтвердятся, то это будет самая высокая температура, когда-либо зафиксированная за Северным полярным кругом.

Впрочем, для верхоянцев это не так уж и непривычно: предыдущий летний рекорд +37,2. Верхоянск считается ещё и городом с максимальным перепадом температур между минимумом и максимумом.

В целом для Якутии, по словам синоптиков, +30 летом — вполне нормально, но обычно воздух до таких значений прогревается в июле, а не в июне.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

"При антициклоне погода малооблачная или практически безоблачная. Сейчас период летнего солнцестояния: в северных регионах солнце не заходящее. Идёт постоянный прогрев почвы, и это привело к такому эффекту".

Более общие причины, по словам учёных, практически те же, что вызвали в этом году аномально тёплую зиму в Северном полушарии: холодный арктический воздух "заперт" кольцом из сильных ветров вокруг полюса.