Школы должны будут формировать у детей чувство патриотизма

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанности школ формировать у детей чувство патриотизма. Документ на рассмотрение парламента в конце мая внес президент Владимир Путин.

“Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памятникам защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда”, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, “образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество”.

В случае одобрения парламентом закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У школ и вузов будет год — до 1 сентября 2021 года — на то, чтобы скорректировать свои программы.