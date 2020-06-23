Мощное землетрясение в Мексике

На юге Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. в результате удара стихии обесточен город Оахака-де-Хуарес, административный центр штата Оахака. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в столице страны Мехико. Очаг залегал на глубине 5 км, эпицентр находился на расстоянии 23 км от населенного пункта Крусесита на тихоокеанском побережье Оахаки.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, землетрясение не вызвало заметного ущерба. Местные власти сообщили по меньшей мере об одном погибшем. Угрозы цунами у берегов Мексики нет. Об этом заявил национальный координатор сил гражданской обороны Давид Леон.

Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков.

За последние 35 лет в этом регионе произошло не менее семи землетрясений такой мощности. В общей сложности погибли 10 тысяч человек.