НПО возобновили миссию по спасению мигрантов в Средиземном море

После пандемии коронавирусной инфекции суда неправительственных организаций вернулись в Средиземное море, чтобы возобновить миссию по спасению мигрантов. Обеспечение их безопасности, необходимость следовать санитарным протоколам - еще одна проблема, с которой сталкиваются участники благотворительных проектов.

Поток беженцев из стран из стран Северной Африки, в том числе из Ливии, не иссякает. Люди по-прежнему отправляются в Европу с целью найти спокойное пристанище. Факт того, что часть портов в Средиземноморье были закрыты в связи с чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, не остановил мигрантов от намерения отправиться в опасное путешествие.

Во время своей первой спасательной операции итальянская неправительственная организация Mediterranea Saving Humans следовала протоколам правительства Италии и Международной палаты судоходства., которые касаются морских перевозок.

Алессандра Шурба, НПО Mediterranea Saving Humans: "Мы должны были изменить многие наши правила. В частности, речь идет о раздаче еды и одежды. В основном мы придерживались больничных протоколов. У нас были перчатки, козырьки, защитная одежда. Разумеется, это было нелегко. На борту находились 67 человек, а корабль не такой уж большой. При этом надо соблюдать правила социального дистанцирования между членами экипажа и спасенными людьми".

Число людей, покинувших Ливию за последние несколько месяцев, значительно возросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. Связано ли это с пандемией коронавируса пока говорить рано. Ясно одно: отсутствие в море судов НПО не повлияло на решение граждан этой страны покинуть ее любым способом.

Лоуренс Харт, директор координационного бюро: "Суда неправительственных организаций не могли исполнять миссию по спасению мигрантов, поскольку порты в европейских странах Средиземноморья были закрыты во время пандемии. Экипажам просто некуда было высаживать беженцев. И все же число отправляющихся в Старый Свет граждан государств Северной Африки достаточно велико. Это лишь доказывает, что наличие в море судов, помогающих нелегальным мигрантам избежать катастрофы на море, не является значимым фактором для людей, решивших покинуть родину".

Те же ливийцы больше обеспокоены гуманитарным кризисом в их стране. Это подтверждают рассказанные ими истории.

Алессандра Шурба, НПО Mediterranea Saving Humans: "Когда мы объясняем беженцам, что они должны самоизолироваться на 14 дней, они на это особо не реагируют. По их словам, их главная цель - "вырваться из ливийского ада".

На передовой линии в вопросах приема нелегалов находятся Италия, Греция и Испания. Не исключено, что вспышка коронавирусной инфекции может повлиять на механизм перераспределения мигрантов в странах Евросоюза. Ранее в связи с отмечаемым Всемирным днем беженца, президент Италии указал на необходимость изменения политики ЕС в отношении мигрантов.