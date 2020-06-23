Париж обвиняет Анкару в ведении "опасной игры" в Ливии

Французский президент обвинил официальную Анкару в нарушении обязательств и в опасной игре, которую Турция, по мнению Эммануэля Макрона, начала в Ливии.

Я полагаю, что Турция ведет в Ливии опасную игру, нарушая своими действиями все взятые на себя во время берлинской конференции обязательства. Эммануэль Макрон президент Франции

Заявление прозвучало две недели спустя после того, как французский фрегат Courbet, который контролирует соблюдение эмбарго ООН и находится вблизи ливийских территориальных вод, был взят на прицел кораблем турецких ВМС.

От Макрона досталось и руководству Северо-Атлантического альянса.

А когда видишь, как реагирует на происходящее у берегов Ливии НАТО, то другим словом, как "неприемлемо", такое поведение охарактеризовать нельзя. Эммануэль Макрон президент Франции

Накануне турецкие проправительственные медиа сообщили о задержание четырех граждан страны по обвинению в шпионаже в пользу Франции.

Ситуация в Ливии остается напряженной все то время, что прошло с момента свержения режима Каддафи, инициатором которого был Париж.

Международное сообщество пытается помочь найти выход из нового витка острого кризиса , но ряд стран в этом регионе рассматривают Ливию как зону своих геополитических интересов.