Ленин в Гельзенкирхене держит удар властей

Дух марксизма-ленинизма, воплощенный в чугуне. В немецком Гельзенкирхене после долгих правовых споров Марксистско-ленинская партия Германии установила перед своей штаб-квартирой памятник Владимиру Ленину. Статую отлили в 1957 году в тогда еще социалистической Чехословакии.

Франк Барановский, мэр города Гельзенкирхен: "Многие города и многие люди пересматривают свое отношение к памятникам. В Гельзенкирхене на пьедестал возвели тирана и диктатора. Я полагаю, и это очевидно, что жители города не в восторге от этого, и не готовы это принять".

Власти Гельзенкирхена сопротивлялись установке монумента, утверждая, что статуя высотой более двух метров будет отвлекать от расположенного поблизости здания бывшего сбербанка - памятника архитектуры. Но высший административный суд Мюнстера счел данные аргументы несостоятельными.

В итоге городская администрация сосредоточилась на агитационной и просветительской деятельности. Рядом со штаб-квартирой МЛПГ организована выставку по истории коммунизма. Есть и онлайн проект - "Ленину здесь не место".

Лидер МЛПГ Габи Фехтнер считает, что памятник Ленину установлен своевременно.

Габи Фехтнер, председатель МЛПГ: "Ленин защищал идеалы рабочего движения. И, конечно, реализовать эти идеалы можно было только в жёсткой борьбе".

В день открытия монумента вождю мирового пролетариата в Гельзенкирхене прошли протесты против его установки. Свою акцию организовали и ультраправые.

Мнения жителей разделились:

“Ужас. Статуи подобной этой здесь не место".

"Да пусть он здесь стоит, раз им так нравится".

"Ленин выступал за коммунизм, а не за свободу мнений".

Пока обмен мнениями не завершен.