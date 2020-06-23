Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет и 2 месяца

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен во вторник к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Атамбаева - Сергея Слесарева.

"Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы", - сказал Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество.

Как заверил адвокат, сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан судьями виновным по статье "Коррупция" УК Киргизии. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу, после чего он сразу же уехал из Киргизии. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано, информирует ТАСС.

Возглавлявший Киргизию в 2011-2017 гг. Атамбаев был задержан 8 августа 2019 года в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Через несколько дней после задержания бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, а также в организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таши в Иссык-Кульской области.