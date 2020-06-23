Госпиталь Дижона готов ко второй волне коронавируса

Затишье перед бурей. Именно такого развития событий опасаются во французских больницах, ожидая вторую волну коронавирусной инфекции. Минувшие март и апрель врачи госпиталя в Дижоне помнят хорошо. Первый пациент с COVID-19 сюда поступил двадцать седьмого февраля. С тех пор клиника приняла более 2400 инфицированных. На сегодняшний день в больнице остаются лишь три пациента с коронавирусом нового типа. Учреждение постепенно возвращается к нормальному ритму работы, но готово в кратчайшие сроки перестроиться к условиям эпидемии. Вторая волна коронавируса, считают во французском ученом совете, может случиться осенью.

Надеж Байе, заведующая больницей в Дижоне: "У нас в распоряжении есть койки, доступные для пациентов с COVID-19. Они не заняты. Но, если вдруг завтра понадобятся места, у нас они есть. Мы не считаем, что пандемия закончилась. И все осталось позади. Тем не менее, разница по сравнению с первой волной существует: мы гораздо лучше подготовлены к проведению масштабных скринингов. Теперь мы можем делать до 2500 тестов в день".

Снижение числа пациентов с COVID-19, не означает, что у медиков стало меньше работы. Несмотря на то, что во время санитарного кризиса людям был гарантирован прием в отделениях экстренной помощи, многие отказывались от запланированных, или не требующих неотложного проведения операций. Хирурги подчеркивают: если разразится вторая волна коронавируса, они смогут рассчитывать на новые технологии.

Жак Боран, заведующий отделением нейрохирургии: "В первую волну мы проводили множество видео-консультаций для пациентов, которые вынужденно отменили операции. Мы поддерживали с больными связь. Понятно, что мы как можно скорее назначили им новую дату проведения хирургического вмешательства. Прежде всего на стол попали пациенты, которые в этом нуждались больше других. И мы поименно их знали, потому что продолжали контролировать их состояние в тот трудный период".

Так что и нынешняя ситуация для профессионалов по-своему сложная. Многие говорят, что справиться с очередной вспышкой коронавируса можно, лишь рассчитывая друг на друга.

Жюстин Перро, анестезиолог: "Что помогло нам адаптироваться, так это поддержка коллег, которые обычно работают в отделении скорой помощи, и медицинский персонал среднего звена. Я о тех, кто пришел к нам из других учреждений. Всегда интересно и полезно сотрудничать с людьми, с которыми ты не привык работать и делать дело вместе".

Гийом Пети, Еuronews: "Французские больницы находятся в состоянии тревожного ожидания. В них, по сравнению с апрелем, находится в четыре раза меньше пациентов с COVID-19. В то же время медицинские эксперты анализируют ситуацию в 80-ти кластерах коронавируса в стране. Риск того, что инфекция снова громко заявит о себе есть. Это настораживает и требует бдительности".