Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом

Комментарии
 Euronews
Теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом
Авторское право  Lee Jin-man/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии. Положительный тест также у его жены.

"Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест", — отмечается в заявлении Джоковича.

Днем ранее стало известно, что на том же турнире коронавирусом заразились болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube