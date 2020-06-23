Коронавирус: второе европейское пришествие

В испанской области Арагон, в провинции Уэска власти возвращают карантинные меры - там выявлены вспышки заражения коронавирусом.

Пока это первый случай, когда в стране-члене ЕС после снятия изоляции практически сразу же вводятся новые ограничения.

Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция распространялась среди сезонных работников, которые трудятся на сборе урожая фруктов и овощей.

Очаги, пока локальные, обнаружены также в двух крупных агломерациях - речь идет о столице страны и о Барселоне.

Опасения вызывает и ситуация в Германии - накануне на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, были выявлены свыше полутора тысяч инфицированных.

Говорит местная жительница Берит Рюруп: "Конечно, психологически это очень непросто. Но люди начали лучше понимать , что ситуация действительно трудная, и что от их усилий и дисциплины тоже многое зависит".

ВОЗ на протяжении нескольких дней подчеркивала, что вторая вспышка эпидемии в нынешней ситуации и именно в Европе - это всего лишь вопрос дней.

Насколько прогноз специалистов оправдается, сейчас сказать трудно, но, с другой стороны, новые очаги инфекции регистрируются не только на территории ЕС, но и в Британии, в частности, в северном Уэльсе.

Власти Португалии ввели в качестве профилактической меры ввели своего рода комендантский час, который касается ресторанов, баров, кафе и магазинов - эти ограничения пока относятся к Лиссабону и его пригородам.

Об этом объявил премьер-министр страны Антониу Кошта: "Все будет закрыто, начиная с восьми вечера по местному времени".

За месяц с конца мая по конец июня число зараженных в Португалии коронавирусом превысило девять тысяч человек, в общей сложности инфицированы были чуть меньше сорока тысяч, COVID-19 закончился летальным исходом для полутора тысяч заболевших.