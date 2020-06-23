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Китай

Beidou, или навигация по-китайски

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 Елена Караева
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Beidou, или навигация по-китайски
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Спутник, запуск которого провел Китай утром во вторник, успешно вышел на заданную орбиту - об этом сообщила Национальная корпорация аэрокосмической науки КНР, которая курировала проект. Таким образом, Поднебесная завершила формирование собственной навигационной системы Beidou.

Указывается, что Beidou функционирует по тем же принципам. что российская ГЛОНАСС, американская GPS или европейская Galileo. Это означает, что конкуренция на рынке навигационных услуг еще больше обострится.

К созданию системы глобального ориентирования, как отмечает ТАСС, Китай приступил 20 лет назад, и сейчас на орбите находятся уже три поколения космических аппаратов, позволяющих получать точные данные, касающиеся геопозиционирования любых объектов.

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