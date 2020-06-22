Петра Верзилова приговорили к 15 суткам ареста за "нецензурную брань"

Издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова приговорили к 15 суткам ареста по делу о мелком хулиганстве. Протокол составили за нецензурную брань: "Верзилов Петр Юрьевич <...> в присутствии граждан, игнорируя общепринятые нормы поведения, неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу", - говорится в протоколе, который опубликовал глава правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков у себя в Telegram.

21 июня в квартиру Верзилова вломились силовики и увезли его на допрос. По данным "Медиазоны", задержанный не выходил на связь 13 часов. Верзилов сообщил, что полицию интересовали события 27 июля 2019 года, когда в Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку недопущенных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По словам задержанного, в постановлении на обыск сказано, что ночью 20 июня силовикам поступила информация о его причастности к организации массовых беспорядков 27 июля прошлого года.

После окончания допроса Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД на него напали. В этот момент подъехали полицейские, Верзилова снова задержали и повезли в ОВД по Мещанскому району.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что задержание было связано с якобы готовящейся акцией во время Парады Победы: "Из-за парада, понятно, все службы на ушах, как бы кто чего не устроил. Людей, которые могут выбежать на поле финала ЧМ по футболу, в стране по пальцам одной руки пересчитать, поэтому внимание к Верзилову было обеспечено".

По словам Чикова, издатель "Медиазоны" вызвал дополнительные подозрения, поскольку только недавно вернулся в Москву после нескольких месяцев на карантине вдали от столицы. Глава "Агоры" убежден, что провокация на выходе из ОВД была устроена для того, чтобы можно было задержать Верзилова по административному правонарушению в преддверии голосования по Конституции и Парада Победы.