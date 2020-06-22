День памяти и скорби в России

В России — День памяти и скорби, годовщина начала Великой Отечественной войны. Президент Владимир Путин в сопровождении ветеранов возложил венок к Могиле неизвестного солдата у кремлёвской стены в Москве. Глава государства лично приветствовал участников войны, обменявшись с ними рукопожатием. Все присутствующие были без масок.

До этого Путин посетил собор Воскресенья Христова — главный храм вооружённых сил — в подмосковной Кубинке. Его освятили неделю назад, а после визита президента откроют для посещения. Планировалось открыть собор и расположенный рядом музей ко Дню победы, но из-за пандемии коронавируса мероприятия пришлось перенести.