Минута молчания в школе Рединга

В школе британского Рединга почтили память погибших в результате субботнего нападения в городском парке. Десаятки учащихся, взявшись за руки, замерли в минуте молчания после того, как в память об их наставнике прозвенел школьный звонок.

36-летний учитель Джеймс Фарлонг стал одним их трёх жертв убийцы. который с ножом в руках напал на людей, отдыхавших, сидя на траве. Ещё три человека были ранены.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приехала в понедельник в Рединг, чтобы встретиться со свидетелями и со специалистами, расследующими это нападение. Она призвала сограждан сохранять бдительность:

"Мы собрали много информации об инциденте. Мы должны рассмотреть все детали произошедшего в субботу. на все аспекты того, что произошло в субботу, подозреваемый находится под стражей и мы гарантируем, что правосудие свершится. Но мы также должны извлечь урок из случившегося, чтобы предотвратит повторение такого в будущем".

Предполагается, что подозреваемый - ранее судимый 25-летний ливийский беженец Хайри Саадалла - действовал в одиночку. Нападение рассматривается как теракт, хотя, по данным следствия, его мотивы пока неясны. Сообщается также, что у подозреваемого имеются психические отклонения, а предыдущая его судимость не связана с терроризмом.