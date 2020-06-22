Коронавирус: новый встплеск

Массовое тестирование возвращается в Пекине - это одна из многих мер, вновь введенных китайскими властями, чтобы попытаться сдержать очередную вспышку COVID-19 в столице. Чиновники заверяют, что ситуация находится под контролем, но Всемирная организация здравоохранения рассматривает это как тревожный сигнал о том, что эпидемиологический кризис далёк от завершения, и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил:

"Потребовалось три месяца, чтобы число случаев заражения достигло первого миллиона, а последний миллион набрался всего за восемь дней. Но мы также знаем, что пандемия - это гораздо больше, чем кризис в здравоохранении, это также кризис экономический и социальный. Его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий".

В Германии также наблюдается тревожный всплеск числа случаев заболевания COVID-19: коэффициент заражений в стране вырос более чем на пункт всего за сутки. Эксперты уже заговорили о второй волне, начавшейся, предположительно, на мясокомбинатах в Северном Рейне-Вестфалии, и земельные власти не исключают расширения карантинных мер.

На встрече со своим итальянским коллегой министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к совместным действиям по восстановлению Европы после кризиса:

"Наша самая неотложная задача в Европе сейчас состоит в том, чтобы создать предпосылки для мощного социально-экономического старта. Это будет главным приоритетом Германии, когда 1 июля к ней перейдёт председательство в ЕС. Нашим девизом тогда станет: "Все вместе сделаем Европу сильной вновь. Мы хотим смелого нового начала, но прежде всего мы хотим нового начала, основанного на солидарности, и мы полны решимости не оставлять в беде ни одну страну Европы".

Во Франции, все дети в возрасте до 16 лет вернулись в школу, но повод для беспокойства остаётся. Хотя уровень смертности продолжает падать, в последние дни возникли новые очаги заражения. Но это пока не отразилось на планах правительства по поэтапному снятию ограничений.