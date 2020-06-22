Греческие капитаны призывают не бояться

Власти Греции с середины июня разрешили увеличить заполняемость кораблей, которые перевозят пассажиров между многочисленными островами. В Афинах рассчитывают на туристов, которым с 15-го июня разрешили путешествовать по стране. Теперь можно продавать билеты на 65% мест: до этого было меньше половины. Но спрос не достигает и таких значений.

Владельцы судоходных компаний уверены, что людей отпугивает опасность заразиться, а не жёсткие ограничительные меры.

Петрос Полиас, стюард:

"Мы постоянно следим, чтобы пассажиры носили маски, сохраняли социальную дистанцию, напоминаем людям о правилах. Все поверхности постоянно дезинфицируются, чтобы исключить распространение вируса".

На борт пускают только после заполнения специальной формы, где пассажир указывает свои недавние контакты. Компания хранит эти данные две недели.

На борту не получиться сесть, где пожелаешь. Если судно оборудовано каютами, то больше одного человека разрешено селиться только семьям или инвалидам с сопровождающими.

Панос Кицикопулос, Euronews:

"В случае, если у пассажира обнаружат подозрительные симптомы, его изолируют в специально оборудованной каюте до прибытия в порт. И уже там местные власти решат, что делать дальше".

С 1-го июля Греция возобновляет международные авиарейсы во всех своих аэропортах, хоть и не изо всех стран. Власти рассчитывают, что туристический сезон всё же будет прибыльным, хоть и не похожим на прошлые годы.