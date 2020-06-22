"Наполним музыкой сердца!"

Общефранцузский Праздник музыки знаменует начало астрономического лета и ассоциируется с гигантским джем-сейшн, который проходит по всей стране.

Самодеятельные коллективы, академические оркестры и бродячие музыканты - все высыпают на улицы, где аккорды Моцарта можно услышать рядом с ритмами хип-хопа.

И хотя больше, чем десятерым, во Франции по-прежнему еще в это воскресенье собираться было нельзя, парижане презрели запрет.

И даже забыли надеть маски.

Но диджея это не смущает: "Мы, конечно, развесили объявления, зоны всякие обозначили, но все вокруг мы контролировать не можем".

Под запретом были и такие вот импровизированные уличные выступления, но на каждом углу жандарма не поставишь, рассудили парижане, и поэтому пришли послушать валторниста Жиля: "Ну как без музыки прожить? И всем теперь хорошо. Да, концерт не разрешен, но мы все равно здесь"

Праздник музыки был придуман Жаком Лангом, министром культуры в эпоху Франсуа Миттерана, сейчас занимающим пост директора Института Арабского мира.

Тут была едва ли не самая большая концертная площадка, где выступить мог всякий любитель караоке.

Участников приветствовали бывший и нынешний министры культуры.

Франк Риестер, министр культуры Франции: "Замечательно, что финал карантина совпадает с датой праздника музыки. Музыка нас утешала, нам помогала, нас поддерживала, и если соблюдаются санитарные меры, то можно только приветствовать это желание петь, танцевать, праздновать"

Журналист Euronews Сириль Фурнерис передает из Парижа: "Музыка - громче вируса, так можно было сформулировать неофициальный девиз нынешнего мероприятия. Мир культуры просыпается, как спящая красавица после нескольких месяцев забытья. В начале этой недели Франции открываются кинотеатры и музеи, жизнь, а, значит, и искусство вступают в свои права".