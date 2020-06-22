Добровольная репатриация эритрейцев оказалась недобровольной?

В мае прошлого года в международный аэропорт Митига в Триполи прибыл 21 мигрант. По приезду они получили пакет с чистой рубашкой и парой брюк.

Перед этим они провели восемь месяцев в тюрьме ливийского города Зувара, расположенного на северо-западе страны, в 100 километрах от столицы.

С мигрантами связались сотрудники Международной организации по миграции (МОМ). Заключенные сообщили свои имена и - невольно, как они сами утверждают, - согласились на репатриацию в столицу Эритреи Асмэру коммерческим рейсом, оплаченным Европейским союзом.

Однако, оказавшись в аэропорту, они передумали. По меньшей мере пятеро из них сбежали, сумев скрыться от работников служб безопасности, которые начали стрелять в воздух. Еще 16 человек проводили до самолета под надзором сотрудников ООН. Эту информацию нашему каналу подтвердили несколько человек.

"В Международной организации по миграции нам сказали, что уже слишком поздно, все было организовано: вы должны вернуться в свою страну", - сказал один из них.

"У нас возник языковой барьер, мы не могли общаться", - сказал другой.

Недопонимание произошло, по всей видимости, задолго до посадки в самолет. Один из мигрантов рассказал Euronews, что с ним общались ливийцы и говорили они на арабском. В своем заявлении представитель МОМ сообщил , что "у их организации есть сотрудники, которые говорят на суахили, тигринья и амхарском языке".

Перелет в Асмэру был одним из сотен рейсов, осуществленных в рамках Совместной инициативы ЕС и Международной организации по миграции, которая способствовала добровольному возвращению 81 000 африканских мигрантов (50 000 из них - из Ливии с 2015 года). В рамках этой программы африканским мигрантам предлагают перелет на родину, а также денежные средства, консультации и помощь в реинтеграции.

Однако наш канал в ходе расследования выявил серьезные недостатки этой программы, которая получает от ЕС финансирование на сумму 357 млн. евро. Международная организация по миграции (МОМ) признает, что только треть мигрантов, которые начинают процесс реинтеграции, фактически завершают его. Есть предположения, что их число еще меньше.

Euronews поговорил с мигрантами из семи африканских стран, которые вернулись домой коммерческими или чартерными рейсами, оплаченными ЕС. Большинство из них не получили никакой поддержки от МОМ. Кто-то счел эту помощь недостаточной. Некоторые мигранты не исключают, что вновь попробуют добраться до европейских берегов.

"Не просто преступники, а предатели"

Эритрея - страна с авторитарным режимом, с 1993 года государством руководит президент Исайяс Афеверки. По данным организации Human Rights Watch, в Эритрее одна из самых тяжелых ситуаций с правами человека.

Граждане лишены политических и социальных прав, их принудительно призывают в армию, они страдают от злоупотреблений и насилия. Если эритреец бежит из страны, не закончив военную службу, а потом возвращается на родину, он должен подписать документ со следующим текстом:

Я сожалею о том, что совершил правонарушение, не завершив национальную службу, и готов своевременно принять соответствующее наказание

Даже после заключения мирного соглашения с Эфиопией в 2018 году специальный докладчик ООН по правам человека в Эритрее Даниэла Кравец заявила Совету ООН по правам человека, что "нет никаких конкретных свидетельств прогресса в решении этой проблемы".

Недавно проведенное ООН расследование показало, что "эритрейцы, возвращающиеся на родину, систематически подвергаются жестокому обращению, вплоть до пыток, на этапе допросов со стороны местных властей". Их "воспринимают как людей, покинувших страну незаконно и, следовательно, они не просто серьезные преступники, но и предатели", говорится в докладе.

Несмотря на эти условия, Международная организация по миграции при поддержке Европейского союза за последние два года способствовала возвращению в Эритрею из Ливии 61 мигранта.

МОМ призналась Euronews, что у их организации "ограниченное присутствие" в Эритрее. Более того, ни Международная организация по миграции, ни Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев "не имеют доступа и не могут следить за положением мигрантов после репатриации”. Как следствие, один из ключевых элементов программы - оказание помощи в реинтеграции после возвращения мигрантов домой - на территории Эритреи не может быть реализован.

В заявлении организации говорится, что мигранты в курсе того, как они могут реализовать свое право на поиск убежища, если они ищут международной защиты и не хотят возвращаться в страну происхождения. Если после совместной консультации отдельные лица решают вернуться в Эритрею, МОМ содействует их репатриации.

Теаме оказался в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Живет он на деньги, которые ему присылает брат из Германии Sara Creta

В мае прошлого года эритрейская правозащитница Элизабет Хайрум, проживающая сейчас в Лондоне, отправила письмо директору МОМ Антонио Виторино, требуя прекратить репатриацию эритрейцев из Ливии. Активистка утверждает, что организаторы этого процесса пользуются отчаянием людей, которые оказались в тяжелой ситуации на территории Ливии, и не предоставляют мигрантам достаточно информации.

Виторино ответил, что "эта программа - эффективный способ эвакуации мигрантов, которые застряли в странах, переживающих кризис, например, в Ливии”.

Возвращение домой, допрос, тюрьма

Мигрантов, которые прилетели из Триполи в Асмэру, тут же арестовали и допросили. Один из мужчин, Теаме, сказал, что ему каждый день звонили официальные лица. Он был вынужден подписать тот самый документ, где признает, что совершил преступление, покинув страну.

Выйдя из тюрьмы, Теаме тут же уехал из Эритреи. Позже он получил статус беженца в Эфиопии. Выживает он благодаря помощи, которую ему присылает брат из Германии.

Беженцы, в основном из Судана, Эритреи и Сомали, живут во временном лагере в Порт-д'Обервилье на севере Парижа Sara Creta

Мигранты, которые сбежали той ночью из аэропорта в Триполи, тоже столкнулись с немалым количеством проблем. Один из них - несовершеннолетний без сопровождения родителей - впоследствии пересек Средиземное море, попал в Италию, а затем во Францию. Журналист Euronews встретил молодого человека во временном лагере к северу от Парижа. Его конечная цель - Великобритания.

На вопрос, почему эритрейцы соглашаются вернуться на родину, несмотря на условия, он ответил: "Многие из тех, кто оказался в центрах содержания в Ливии, потеряли всякую надежду. У тех, кто решил вернуться в Эритрею, не было другого выхода".