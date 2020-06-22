Италия: кто виноват в эпидемии?

Остались позади те дни, когда армейские грузовики вывозили из Бергамо гробы с погибшими от коронавируса, но местные жители не готовы об этом забыть и стремятся выяснить, кто виноват в произошедшем. Этот вопрос волнует многих, причём не только в Италии, и дать на него ответ намерено объединение Noi Denunceremo. Его создал в марте Лука Фуско, потерявший из-за эпидемии отца. Вместе с сыном они направили уже 50 запросов в прокуратуру Бергамо относительно задержек с установлением красной зоны вокруг близлежащих городов Нембро и Альцано. Сейчас проводится расследование, чтобы установить, на каком уровне следовало принять решение о соответствующих мерах – на государственном или региональном.

– Мы хотим знать правду, – говорит Лука Фуско, – ведь лишь тогда можно будет изменить систему, которая не действовала должным образом.

По словам его сына, Стефано Фуско, планируется также дать возможность людям со всей Европы, потерявшим близких, поделиться своими историями:

– Сейчас мы уже работаем над этим, хотя всё ещё только начинается. В разных странах многие очень заинтересованы, и думаю, что в ближайшие месяцы у нас уже будет что-то конкретное.

Адвокатом объединения выступает Консуэло Локати, также потерявшая отца из-за эпидемии:

– Добившись справедливости, эти люди смогут начать жить новой жизнью. Конечно, их жизнь уже не будет прежней, но, по крайней мере, они смогут постепенно смириться с этими смертями, отдав, как положено, дань скорби.

– Здесь, в Валь-Сериане, во время вспышки заболевания умерло почти в 100 раз больше людей, чем в среднем за тот же период за последние несколько лет, – передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди. – И многие местные жители считают, что такое распространение инфекции произошло здесь из-за районной больницы, поскольку там не принимали необходимых мер предосторожности. И красную зону тоже во-время не объявили.

По словам жителей города Альцано, почти каждый потерял здесь из-за вируса по крайней мере одного друга или родственника.

– Полагаю, что власти не отнеслись к проблеме достаточно серьёзно, – говорит один из местных жителей, – они не представляли, чем это всё обернётся.

Среди наиболее пострадавших городов региона – Бергамо, где по-прежнему каждый день фиксируется до 60 новых случаев заболевания, и вирус продолжает уносить всё новые жизни. На главном городском кладбище появилась обширная зона, где похоронены жертвы COVID-19.