British Airways: кто останется на земле?

Пандемия Covid-19 поставила под угрозу не только будущее ведущих авиакомпаний Европы - на тех рейсах, которые возобновились после карантина, сокращается число бортпроводников. Они составляют большинство из 12 000 сотрудников, которых намерено уволить руководство British Airways, объяснив такое решение худшим кризисом в своей истории.

Одна из стюардесс с 20-летним стажем работы на условиях анонимности рассказала Euronews, что переживают она и её коллеги:

"С самого начала мы уже были знакомы с ситуацией, потому что много летали в Гонконг. Но мы не думали, что это перекинется на Запад так быстро и резко. В марте мы уже поняли, насколько всё серьёзно, но не ожидали, что наша авиакомпания отреагирует таким образом".

Сотрудники British Airways признают, что в связи с пандемией компания понесла большие убытки. Тем не менее многие считают, что руководство воспользовалась этой ситуацией, чтобы избавиться от старых опытных кадров и освободить место для молодых, которым можно будет платить намного меньше. Рассматривается вопрос об увольнении пилотов с повторным наймом некоторых из них на менее привлекательных условиях.

"Новые предложения компании очень сильно меняют условия, в которых мы работали, - сказала об этом стюардесса British Airways. - Прежде всего это значительное сокращение заработной платы, а ещё переход на контракты, по которым компания не обеспечивает работнику определённое число часов в месяц и стабильную зарплату. К этому всё шло: о таких планах они заговорили впервые 10 лет тому назад. А теперь под предлогом трудностей, связанных с объявленным карантином, намерены осуществить эту идею контрактов с более низкой заработной платой".

Выступая перед депутатами парламента, глава комитета по транспорту Хью Мерриман раскритиковал British Airways за её действия во время пандемии:

"В British Airways собираются уволить почти треть работников, хотя воспользовались правительственной программой сохранения рабочих мест, по которой более половины сотрудников получали от государства 80% зарплаты. И в то же время они хотят вложить миллиард фунтов стерлингов в новую авиакомпанию. Компании не могут позволить себе такое на деньги налогоплательщиков".

Представители British Airways заявили, что компания работает над тем, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест, и окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Продолжаются переговоры с профсоюзами. Так, профсоюз пилотов Balpa уже заявил, что будет бороться за сохранение каждой штатной единицы и отстаивать права при увольнении каждого сотрудника.

Судьба авиаперевозок пока ещё висит в воздухе, но персонал British Airways задаётся не только вопросом о том, когда они возобновятся, но и о том, кому удастся вновь взлететь, а кто так и останется на земле.