Задержания в Москве и Санкт-Петербурге

Полиция в Москве задержала не менее 30 человек (по данным "ОВД-Инфо") во время акции в поддержку фигурантов дела "Сети" и против ареста участника группы Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Активисты вышли на сменяемые одиночные пикеты возле задания ФСБ на Лубянке.

Приговор по делу "Сети" был оглашен в Санкт-Петербурге. К зданию суда поддержать фигурантов пришли около 70 человек. Сообщается еще о 30 задержанных.

Суд приговорил Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно. Они признаны виновными в участии в террористической организации, Бояршинова также признали виновным в незаконном хранении взрывчатки.

Активисты считают это дело показательным. "И дело "Сети", и любое дело любого политзаключенного — это дело всех нас. Это касается всех нас. Потому что в любой момент к нам могут прийти домой, могут задержать на улице, подбросить нам наркотики или потом нас избить и выбить из нас признание и посадить в тюрьму. Просто, потому что нужно, потому что кому-то это выгодно", — говорит Анастасия Михайлова.

В феврале по делу сообщества анархистов "Сеть", внесенного в России в список террористических организаций, семеро фигурантов из Пензы получили от шести до 18 лет колонии. По версии ФСБ, сообщество готовило теракты с целью поднять вооруженный мятеж.

Задержанные неоднократно жаловались правозащитникам на пытки. Президентский Совет по правам человек просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить информацию о применении насилия и фальсификации дела.