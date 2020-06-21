Испания открывает границы и ждёт туристов

В полночь воскресенья Испания открыла сухопутную границу с Францией, морские и воздушные гавани Пиренейского королевства начали приём туристов со всей Европы. Отныне никому, даже прибывающим из Великобритании, карантин не грозит. Самим испанцам теперь разрешено свободно передвигаться по всей территории.

"Я пыталась поехать домой 4 раза за последние месяцы, но у меня не получилось. Я ждала 21 июня как манны небесной и вот дождалась, я просто счастлива!" - говорит испанская студентка Майя.

"Хорошо, что можно снова путешествовать, - добавляет турист из Нидерландов, пожелавший остаться неназванным, - но раньше было веселее. Теперь все с масках, строгий контроль. Нельзя сказать, что всеми владеет страх, но что-то вроде этого"...

Франция объявила о снятии ограничений для граждан Евросоюза еще 15 июня. Тем не менее жители пограничных территорий также не скрывают радости: в Испании цены на продовольствие, в первую очередь, мясо, а также табачные изделия, алкоголь и парфюмерию значительно ниже.

В воскресенье на пограничном переходе Ле Пертюс/Ла Хункера было не очень многолюдно: "Сегодня с утра я поехал в Испанию, чтобы закупить побольше еды, закачал полный бак заодно, ну и, конечно, купил сигарет". - потирает руки Даниэль, пенсионер, проживающий около Перпиньяна.

В первый день после открытия границы на одном из самых известных пляжей Балеарских островов, Кала-Ратьяда, было пустынно. Представители местного бизнеса надеются, что туристы не заставят себя ждать, и сезон можно будет спасти.