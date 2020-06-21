Нападение в Рединге рассматривается как теракт

Нападение с ножом на отдыхающих в парке города Рединг к западу от Лондона признано терактом. Об этом сообщает полицейское управление долины Темзы.
Накануне в результате инцидента три человека погибли, еще трое серьезно пострадали.
Вскоре после нападения полиция задержала 25-летнего местного жителя. Сообщается, что подозреваемый — ливийского происхождения. После его допроса нападение теперь рассматривается как теракт, и его расследование передано в контртеррористическое ведомство. Подозреваемый арестован.
Полиция отрицает связь нападения с проходившей в тот же день в городе демонстрацией против расизма и полицейского насилия в рамках движения Black lives matter.
В Великобритании уже несколько лет сохраняется средний уровень террористической угрозы. Последним терактом было признано нападение с ножом на юге Лондона в феврале этого года.