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Великобритания

Нападение в Рединге рассматривается как теракт

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 Ольга Кепински
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Медицинский вертолет на месте преступления. Рединг, Великобритания
Медицинский вертолет на месте преступления. Рединг, Великобритания   -   Авторское право  AP/COGP79
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Нападение с ножом на отдыхающих в парке города Рединг к западу от Лондона признано терактом. Об этом сообщает полицейское управление долины Темзы.

Накануне в результате инцидента три человека погибли, еще трое серьезно пострадали.

Вскоре после нападения полиция задержала 25-летнего местного жителя. Сообщается, что подозреваемый — ливийского происхождения. После его допроса нападение теперь рассматривается как теракт, и его расследование передано в контртеррористическое ведомство. Подозреваемый арестован.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Инцидент произошел сегодня, около семи часов вечера. Несколько человек получили ножевые ранения, некоторые довольно серьезные пострадали. Они сейчас находятся на стационарном лечении. То, что произошло в Рединге - неслаханно. И я думаю о тех, кто пострадал. Это довольно шокирующее и очень печальное событие для нашего города
Мэтт Родда
депутат парламента Великобритании от Восточного Рединга

Полиция отрицает связь нападения с проходившей в тот же день в городе демонстрацией против расизма и полицейского насилия в рамках движения Black lives matter.

В Великобритании уже несколько лет сохраняется средний уровень террористической угрозы. Последним терактом было признано нападение с ножом на юге Лондона в феврале этого года.

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