Трамп перезапустил предвыборную кампанию

"Я спас сотни тысяч жизней". Дональд Трамп перезапустил свою предвыборную кампанию, прерванную из-за пандемии коронавируса. Первый митинг после трехмесячного перерыва действующий президент провел в Талсе, штат Оклахома.

Мы начинаем нашу кампанию, и я хочу поблагодарить всех вас. Вы воины. Я смотрел "фейк-ньюз" несколько недель, и все было в негативном ключе. Не двигайся, не приходи, ничего не делай. Сегодня... я никогда не видел ничего подобного Дональд Трамп президент США

Среди нескольких тысяч сторонников Трампа во время митинга лишь малая часть соблюдала санитарные рекомендации по борьбе с Covid-19. В Белом доме заявили, что их соблюдение - личная ответственность каждого из участников, и они имеют рекомендательный характер. Ранее стало известно, что у 6 членов предвыборного штаба президента обнаружен коронавирус.

Я считаю, он проделал фантастическую работу. Лучше он не смог бы... потому что все произошло так быстро сторонница Дональда Трампа

Энди Розген, Euronews:

— Станет ли эта кампания трамплином для переизбрания Трампа? Мы узнаем через 5 месяцев. Станет ли этот митинг толчком к всплеску заболеваемости коронавирусом? Это будет ясно уже через несколько дней.

Талса, печально известная, одними из самых массовых расовых беспорядков в истории США. Накануне здесь как и во многих городах отмечали 155 годовщину отмены рабства.

Это ужасно, отвратительно. Я благодарю его за то, что он изменил дату митинга с 19 на 20 июня, но тем не менее он приехал сюда в эти выходные, когда мы празднуем одну из немногих вещей, которые эта страна сделала для афроамериканцев. То, ради чего мы жертвовали... Я думаю, это совершенно нелепо, у нас проблемы в здравоохранении, Covid-19... Роберт Тёрнер священник

За последние месяцы США столкнулись не только с многотысячными потерями в связи с коронавирусом, но и с массовыми протестами против расизма и полицейского насилия после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.