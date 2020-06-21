Рединг: нападавший действовал в одиночку

Британская полиция расследует субботнее нападение с ножом в городе Рединг как "теракт". 25-летний местный житель, убивший троих и тяжело ранивший еще троих отдыхавших в городском парке, схвачен по горячим следам. По предварительным данным, он действовал в одиночку:

"Все следственные мероприятия, проведенные к этому часу офицерами полиции, не указывают на причастность кого-либо еще к нападению. В настоящее время мы никого больше не разыскиваем в связи с инцидентом", - заявил Нил Басу, помощник комиссара лондонской полиции.

По информации британских СМИ, нападавший - ливийский беженец. Daily Telegraph пишет, что его психическое здоровье "вызывает вопросы".

Премьер-министр Борис Джонсон провел в воскресенье встречу с силовыми министрами и руководством спецслужб на Даунинг-стрит: "Если из случившегося должны быть извлечены уроки, если необходимо внести изменения в наше законодательство , чтобы подобное больше не происходило, это будет сделано без колебаний , как было сделано прежде, когда - как вы помните - была отменена практика досрочного освобождение осужденных за терроризм", - заявил глава правительства по итогам встречи.

Уровень террористической угрозы остается "значительным", пояснили в полиции, третьим из пяти.

Британцев призвали оставаться бдительными, но не впадать в панику.