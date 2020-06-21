Перу вошла в 10-ку стран с самым большим числом больных COVID-19

Эпидемия коронавируса в Латинской Америке не стихает. Перу оказалась в числе стран, наиболее сильно затронутых COVID-19. На сегодняшний день здесь выявлено около 250 тысяч заразившихся - девятое место в мире.

При этом официально от вируса скончалось чуть менее 8 тысяч человек. Как считают независимые эксперты, реальный показатель смертности гораздо выше, особенно в бедных регионах.

"Я думаю, что мой отец мог справиться с болезнью. Но в передвижном госпитале, куда он попал, не было должного ухода за пациентами, - рассказала журналистам Марибель Монтаньо из пригорода Лимы, на этой неделе похоронившая своего отца. - Мы вообще не знаем, что там происходит, как лечат, какие лекарства дают и хватает ли персонала".

Система здравоохранения Перу - стране, где около 20% населения живет за чертой бедности, - не справляется с наплывом больных, мест в больницах и лекарств катастрофически не хватает.