Облако пепла высотой 6 тысяч метров: Мерапи снова проснулся

Мерапи - самый активный действующий вулкан Индонезии, расположенный на острове Ява - проснулся в воскресенье и начал выбрасывать в небо облака пепла, сообщило местное геологическое агентство.

После двух извержений, последовавших с интервалом в 7 минут, власти приказали жителями расположенных в радиусе трёх километров от вулкана населенных пунктов покинуть свои дома.

Индонезия также предупредила авиакомпании, маршруты которых проложены в непосредственной близости, поскольку облако пепла поднялось на высоту в 6 тысяч метров.

В последний раз Мерапи просыпался в марте, тогда пришлось временно закрыть международный аэропорт в городе Соло, расположенном в 40 километрах.

В 2010 году жертвами извержения этого вулкана стали 300 человек, власти были вынуждены эвакуировать 280 тысяч местных жителей. Самым разрушительным считается извержение 1930 года, тогда погибли 1300 человек.