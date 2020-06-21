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Индонезия

Облако пепла высотой 6 тысяч метров: Мерапи снова проснулся

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 Марфа Васильева
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Облако пепла высотой 6 тысяч метров: Мерапи снова проснулся
Авторское право  Slamet Riyadi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Мерапи - самый активный действующий вулкан Индонезии, расположенный на острове Ява - проснулся в воскресенье и начал выбрасывать в небо облака пепла, сообщило местное геологическое агентство.

После двух извержений, последовавших с интервалом в 7 минут, власти приказали жителями расположенных в радиусе трёх километров от вулкана населенных пунктов покинуть свои дома.

Индонезия также предупредила авиакомпании, маршруты которых проложены в непосредственной близости, поскольку облако пепла поднялось на высоту в 6 тысяч метров.

В последний раз Мерапи просыпался в марте, тогда пришлось временно закрыть международный аэропорт в городе Соло, расположенном в 40 километрах.

В 2010 году жертвами извержения этого вулкана стали 300 человек, власти были вынуждены эвакуировать 280 тысяч местных жителей. Самым разрушительным считается извержение 1930 года, тогда погибли 1300 человек.

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