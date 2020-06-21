Италия: вспоминая ушедших

В Италии вспоминают жертв эпидемии коронавируса. В воскресенье поминальная служба прошла в Альцано-Ломбардо - это небольшой городок в Ломбардии, где еще в январе были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.

Однако тогда никаких особых предосторожностей никто не принял. По необъяснимым причинам местные власти не стали вводить карантин. В результате болезнь беспрепятственно охватила практически все население города. Смертность в Альцано-Ломбардо возросла в шесть раз.

Сегодня пик эпидемии уже пройден и кажется, что жизнь вернулась в прежнее русло. Однако родственники скончавшихся людей хотят получить ответы, почему власти проигнорировали первые признаки наступавшей катастрофы.

Из Ломбардии COVID-19 распространился на остальную часть Италии и даже прилегающие регионы соседних стран - границы были закрыты лишь значительно позже. Итог известен: страна на Аппенинах понесла самые серьезные потери в борьбе с эпидемией коронавируса.