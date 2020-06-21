Беларусь: протестные настроения на фоне грядущих выборов

Проживающие в Европе граждане Беларуси требует проведения честных президентских выборов. В воскресенье у посольства Беларуси в Варшаве собрались сотни людей недовольных арестами лидеров оппозиции.

Аналогичные протесты прошли непосредственно в Минске после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарико. Он считается одним из главных соперников действующего президента Беларуси Лукашенко. Возмущенные люди шли по центральным улицам белорусской столицы, скандируя "позор властям".

Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа. Уже сейчас понятно, что, несмотря на протесты, пройдут они по знакомому в целом сценарию.

За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции оказались или под стражей, или под следствием. Например, Бабарико после задержания была предъявлена уголовная статья. При этом ранее президент Лукашенко заявил, что все несанкционированные акции протеста будут жестко пресекаться.