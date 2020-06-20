Испанцы проведут лето в частных бассейнах

Провести лето, наслаждаясь индивидуальным бассейном, - такой выбор сделали многие испанские семьи. Аргументов в пользу решения предостаточно: май побил температурные рекорды за последние полвека, эпидемия коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, поставила крест на коллективных бассейнах.

"Мы не знали, как долго продлится эпидемия, сможем мы путешествовать или нет,

когда бассейны откроются, стоит ли их посещать. Одним словом, мы решили обзавестись собственным , чтобы отдыхать спокойно", - говорит Хосе Мария Муньос, владелец частного дома в Испании.

Производители бассейнов потирают руки: продажи за последние месяцы выросли в некоторых регионах на 400 %. Некоторые, правда, собираются установить их в многоквартирном доме.

"Перегородки в многоэтажном доме могу выдержать вес до тонны, - объясняет Майте Нието, специалист по обслуживанию бассейнов, - имеются в виду обитатели квартиры и мебель. Вес заполненного водой бассейна 2 х 2 метра достигает 4,5 тонн".

Массовый переход испанцев, как и жителей других европейских стран, на удаленную работу резко увеличил спрос на кондиционеры. "Спрос на кондиционеры, вентиляторы и прочие устройства, повышающие комфорт жилья, вырос в Испании на 65 %", - говорит менеджер Leroy Merlín в городе Алькоркон Хесус Оливас.

С ним согласны все без исключения посетители магазина: "Учитывая, что за последние три месяца мы практически не покидали дома, обзавестись кондиционером - правильное решение", - считает этот житель Алькоркона.

"Из пяти рабочих дней я работаю дома два-три дня, поэтому крайне важно чувствовать себя комфортно", - добавляет еще один посетитель.

"Эпидемия коронавируса породила самую настоящую потребительскую лихорадку, - передает из Мадрида специальный корреспондент Euronews Хуан Карлос де Сантос. - Тем более, что в мае температура на Пиренейском полуострове была на 3-4 градуса выше нормы".

В целом, предупредили эксперты Всемирной метеорологической организации, страны северного полушария ждет аномально жаркое лето.