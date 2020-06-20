Евросоюз спасает свой урожай

Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для трансграничных и сезонных работников.

Что включает в себя роль посреднических агентств, выявление недостатков в законодательстве ЕС и возможный его пересмотр.

В тексте резолюции также содержится призыв к улучшению координации систем социального обеспечения, которое необходимо для борьбы с социальным мошенничеством и злоупотреблением правами мобильных работников. Резолюция была одобрена большинством депутатов.

Эта пандемия подчеркивает нестабильность условий труда для 17 миллионов мобильных работников в ЕС, из которых сотни тысяч — трансграничные, приграничные и сезонные работники. Улучшение социальной защиты было необходимо еще до этого кризиса, но отсутствие мер безопасности на спаржевых и клубничных фермах или скотобойнях в Нидерландах или Германии открыло многим глаза Петра де Суттер депутат Европарламента

В начале апреля сезонные работники практически штурмом брали аэропорты, чтобы отправиться в Германию, куда ежегодно на заработки отправляются 300 тысяч человек.

Карантинные меры заставили ФРГ сократить прием наемных рабочих до 40 тысяч. Тревогу бьют и другие европейские страны.

Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. А это означает, что часть урожая в этом году может погибнуть.