Норвегия стремится в "винному" признанию

Близ деревни Слинда, расположенной на Согне-фьорде в Норвегии находится одна из самых северных виноделен в мире – на одной широте с Гренландией и Аляской.
Столбик термометра в этом году здесь поднялся до 31 ° C. Такие высокие температуры — редкость для западной Норвегии. Но в течение последних 35 лет здесь наблюдается постепенное потепление. Что привело к сбою приходов времен года.Теперь летний вегетационный период здесь длиться дольше, чем обычно.
Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений. Времена года длятся дольше обычного. По словам виноделов, в сезон солнечные дни длятся на 30-40% дольше, чем во Франции.
Местные фермеры надеются, что через 30-40 лет Норвегия займет свое достойное место на винной карте мире.