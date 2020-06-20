Венгры рвутся в армию

В то время, как экономика Венгрии страдает под гнетом коронавирусной пандемии, а безработица растет, тысячи молодых людей устремились пополнить ряды армии. Главные причины — стабильная работа и упрощенная правительственная схема призыва.

После прохождения упрощенного медицинского обследования новобранцам предлагают шестимесячное оплачиваемое обучение (около 300 евро в месяц). После чего желающие могут либо вернуться к гражданской жизни, либо, если получат аттестат, начать карьеру в армии.

Помимо военной службы, в армии также есть рабочие места для инженеров и ИТ-специалистов, водителей и обслуживающего персонала.

С начала эпидемии эпидемии количество заявителей увеличилось на 100%, как и количество запросов, и мы, естественно, этому рады. Конечно, был принят целый ряд мер, чтобы справиться с обработкой всех заявлений. Мы упростили процедуру призыва, но это не означает, что упростились условия зачисления в армию, скорее, процедура была ускорена Тамаш Дурго майор, глава отдела набора новобранцев

В апреле безработица в Венгрии выросла до четырех процентов, но аналитики говорят, что ее уровень может удвоиться. При этом ежемесячные выплаты по безработице составляют от 200 до 350 евро, в зависимости от предыдущей зарплаты, и прекращаются через три месяца.