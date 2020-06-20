Дижон: задержания чеченцев и акции протеста

После нашумевшего противостояния выходцев из Чечни и стран Магриба в Дижоне на востоке Франции прошла акция с требованием отставки префекта. Демонстранты обвиняют его в неспособности обеспечить безопасность в городе и в недостаточной защите североафриканской диаспоры.

Ранее прокуратура объявила о задержании шестерых предполагаемых участников беспорядков в Дижоне. Все они — выходцы из Чечни. Четверым предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о покушении на убийство в составе организованной группы. Как сказано в заявлении прокурора Эрика Матэ, фигуранты дела признали факт участия в нашумевших событиях, но отрицают, что применяли насилие.

«Хотя в Дижоне есть так называемые "сложные районы", мы столкнулись с неожиданным и, к частью, необычным явлением», — заявил Матэ. Он назвал противостояние на улицах города конфликтом между общинами «на почве дискриминации и расизма». Прокурор подчеркнул, что его работа — сделать так, чтобы закон был един для всех.

Массовая драка в Дижоне произошла в ночь на субботу. Выходцы из Чечни объясняют, что заступились за 16-летнего земляка, который был избит накануне, по их словам, наркоторговцами. По свидетельствам очевидцев, группа людей в спортивных костюмах устроила погром в арабских кварталах, на улицах была слышна стрельба. Впоследствии в городе произошли ещё несколько таких конфликтов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил действия чеченцев, расценив это как попытку молодого поколения взять ситуацию в своих руки, после того как «местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами».

В субботу чеченская диаспора пыталась организовать акцию протеста против «дискредитации чеченцев» в Париже и Страсбурге, но местные власти воспользовались правом на запрет этих собраний, сославшись на угрозу распространения коронавируса.