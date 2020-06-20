Эпидемия в Европе: шаг вперёд, два шага назад

Британское правительство может в ближайшее время от отказаться от социальной дистанции в 2 метра. Результаты консультаций со специалистами по этому вопросу будут объявлены на следующей неделе, заявил в субботу канцлер казначейства Риши Сунак.

Он проводит выходные в Норталлертон, столице английского графства Норт-Йоркшир, и воспользовался возможностью обсудить с владельцами магазинов, что они об этом думают. За отмену 2 метров - одной из самых больших социальных дистанций в мире - активно выступает британский бизнес, прежде всего владельцы пабов и ресторанов, которые должны открыться в начале июля. В правительстве указывают на сохраняющуюся тенденцию к медленному сокращению числа смертей и случаев инфицирования, причем уже два месяца подряд.

В Испании накануне завершения режима повышенной готовности премьер-министр призвал сограждан оставаться бдительными и соблюдать меры индивидуальной защиты. "Специалисты однозначно предупреждают: вирус может вернуться и накрыть нас второй волной. Мы должны сделать все, чтобы избежать этого", - заявил Педро Санчес, выступая по национальному телевидению.

21 июня Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны за исключением Португалии, для которой границы откроются 1 июля.

В Германии тем временем разрастается очаг инфекции в населенном пункте Реда-Виденбрюк (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). По данным на субботу, число заразившихся

коронавирусом на мясокомбинате концерна Toennies достигло 1 029 человек.

На прошлой неделе сообщалось, что коронавирус был диагностирован всего у 128 человек. Прокуратура города Билефельда начала расследование на предприятии, поскольку, по ее оценке, могли иметь место непреднамеренное причинение вреда здоровью, а также нарушение закона о защите от инфекционных заболеваний. В связи со вспышкой закрыты все детские сады и школы.

В Ватикане папа Франциск провел первую публичную аудиенцию. На ней присутствовал медперсонал из Ломбардии - самого пострадавшего от эпидемии региона Италии. Понтифик сравнил присутствующих с "ангелами, утешавшими и поддерживающими больных" Covid-19. Врачей Италии он назвал "опорой страны", они "заслужили искреннюю благодарность и уважение".

Во Франции две неправительственные организации в пятницу облили столичное здание министерства здравоохранения искусственной кровью и установили на входе медаль "За презрение". Таким образом они отреагировали на решение правителсьства отблагодарить врачей за многомесячную борьбу с эпидемией абстрактной наградой и денежной премией, под критерии которой практически никто не подходит.

Все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, будут сохранены в июле и августе. Об этом заявил президент России на встрече с медработниками в режиме видеоконференции. Путин отметил, что благодаря усилиям всего общества и героической работе медиков "эпидемия начинает отступать". Президент также взял на контроль вопрос строительства новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках, которая должна заменить единственный в области инфекционный корпус.