В Берлине предлагают альтернативу сносу памятников

В разгар очередной волны сноса памятников в столице Германии открылась выставка, посвященная истории берлинских монументов. В XX веке Германию неоднократно охватывала лихорадка разрушения, и кураторы выставки, которая проходит в историческом музее Цитадели Шпандау считают, что нашли ответ на вопрос: что делать с вызывающими полемику статуями?

"На мой взгляд, Германия прошла в этом направлении определённый путь, - говорит директор музея Урте Эверт. - В прошлом веке национал-социализм сносил памятники Веймарской республики, которые затем снесла установившаяся в ГДР диктатура. Но в том, что касается темы колониализма, у нас гораздо меньше опыта осмысления, чем у Соединенных Штатов, Великобритании и Франции".

Организаторы выставки убеждены: вместо того, чтобы сбрасывать памятники в воду, их следует помещать в музеи. Там они продолжают существовать и сосуществовать, как статуя Ленина

рядом с монументами нацистской эпохи в Цитадели Шпандау, и дают возможность всем желающим осмыслять прошлое, абстрагируясь от злобы дня.

По иронии судьбы в субботу в городе Гельзенкирхен на западе страны появилась статуя Владимира Ленина. Памятник высотой 2 метра был изготовлен ​​в социалистической Чехословакии в 1957 году. Его установке предшествовал спор между Марксистско-ленинской партией Германии (МЛПГ) и городскими властями, пытавшимися запретить «антидемократический символ», но Верховный суд в Мюнстере отменил запрет.