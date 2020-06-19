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Россия

Новый старт новой Третьяковки

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 Елена Караева
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Открытие новой выставки в Третьяковке совпало со снятием карантинных мер
Открытие новой выставки в Третьяковке совпало со снятием карантинных мер   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Эта масштабная выставка должна была открыться еще два месяца назад, но пандемия спутала все планы кураторов. Экспозиция, на которой представлены работы из коллекции современного российского искусства, собранной Владимиром Смирновым и Константином Сорокиным, монтируется в залах новой Третьяковки в эти дни.

Живопись, графика, фотографии и инсталляции.

Татьяна Мрдуляш заместитель генерального директора Третьяковской галереи: "Тут мы показваем более 100 работ из коллекции, которую передали в дар нашей галерее меценаты Владимир Смирнов и Константин Сорокин".

В числе отобранных на выставку экспонатов есть и произведения Владимира Потапова, он работает в жанре так называемой многослойной пространственной живописи.

Владимир Потапов, художник: "Для многих художников, да и для всей страны случившееся стало шоком, и очень хорошо, что выставка, на которой представлены две мои работы, открывается одновременно с началом работы музеев".

Выставка в Третьяковке, обретающей новое дыхание после месяцев изоляции и пустых залов, становится символом нового старта и для самих музейщиков, и для любителей искусства.

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