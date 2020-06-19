Амир Альхальби: "Фотография - моя жизнь, моё дело"

"Я чувствую, что не такой как другие. Не думаю, что это здорово - всегда выделяться. Иногда, конечно, хорошо, но иногда это слишком, - рассуждает о себе сирийский фотограф Амир Альхальби. - Хочется быть таким, как все".

Амира Альхальби сложно назвать похожим на других: в его 24 года он стал свидетелем и запечатлел тяжелейшие эпизоды гражданской войны в Сирии.

"К фотожурналистике меня приобщил один иностранный репортер. Он подарил мне первую камеру, и я начал пробовать. Тогда в Сирии не было факультетов журналистики, ничего не было. Я просто смотрел, как другие работают, пытлася сам. Через несколько месяцев получил первое задание

от палестинского агентства, потом - еще через несколько месяцев - от итальянского, а потом от Агентства Франс Пресс", - продолжает Амир.

Его фотограии позволили ему покинуть страну и оставить ужасы войны позади. Франция предоставила Амиру Альхальби политическое убежище, но тема взаимоотношений между народом и властью продолжает его занимать.

"Франция сильно отличается от Сирии. Здесь есть свобода, и люди все время против чего-то протестуют. Я помню, как 9 лет назад начиналась революция, я вырос в этом. Для меня было совершенно логично освещать движения протеста во Франции, в том числе "жёлтых жилетов", - говорит он.

Сейчас Амир участвует в движении против социальной и расовой дискриминации. По его словам, ему некогда задумываться о положении беженца, он слишком занят: "В последние годы я учился, в том числе изучал английский и французский, изучал как следует фотографию, ведь это моя страсть, моя жизнь, мое дело"...