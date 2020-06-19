Кто ответит за катастрофу в домах престарелых

Эстер Гарсия 20 лет жизни посвятила уходу за престарелыми. Во время пандемии в её приюте под Мадридом скончались 30 человек.

На пике пандемии власти Мадрида попросили дома престарелых не переводить своих постояльцев в больницы: система здравоохранения тогда находилась на грани краха.

Эстер Гарсия, управляющая дома престарелых:

"Мы им ответили — если надо, конечно, пусть будет так, но тогда нам нужны лекарства, оборудование... Ничего нам так и не привезли".

Ситуация в этом доме престарелых — как и во многих других по всей Испании — быстро стала критической.

"В какой-то момент мы себе сказали 'Хватит!' У нас был мужчина в очень тяжёлом состоянии, его необходимо было везти в больницу. У наших стариков в конце концов есть право на достойное лечение", — рассказывает Эстер.

Но и этот крик о помощи ни к чему не привёл: из приюта Эстер больница приняла лишь одного пациента. Ещё в конце марта в испанских социальных сетях появилось видео, где работник больницы прямо признаёт, что стариков из домов престарелых принимать не будут — просто не могут.

Местные власти заявляют, что решения медработников были абсолютно оправданы.

Исабель Аюсо, глава правительства Мадрида:

"Решения принимались в строгом соответствии с медицинскими соображениями. Подвергать сомнению решения профессиональных врачей совершенно недопустимо".

В итоге, около 10 тысяч престарелых всё же отправились в больницы. Но ещё 6 тысяч стариков скончались в приютах. Был ли шанс их спасти?

Хавьер Гомес, геронтолог:

"Я могу сказать, что по данным исследований, например в Медицинском журнале Новой Англии, даже если бы всех отправили в больницу, по большому счёту это ничего бы не изменило".

С такой позицией, очевидно, не согласны родственники умерших.

Альмудена Ариса, родственница жертвы COVID-19:

"Его не приняли в больницу, ему не дали ИВЛ — потому что ему было 86".

Хайме Веласкес, Euronews:

"Дома престарелых, медики и муниципальные власти спорят, чья именно вина в том, что катастрофа стоила 6 тысяч жизней. Десятки семей требуют разбирательства, и в итоге именно судам придётся решать, на кого ляжет ответственность за трагедию."