Сербия: отложенные выборы

Парламентские выборы пройдут в Сербии на фоне бойкота со стороны некоторых представителей оппозиции и в условиях запрета на массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса, в связи с чем большая часть избирательной кампании проходила в социальных сетях и телеэфире. По данным соцопрсов, 34% избирателей голосовать не будут, еще 20% пока не определились. Наибольшей поддержкой населения пользуется коалиция, возглавляемая правоцентристской Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича.

Комментирует политический аналитик Боско Яксич: "Сейчас вопрос заключается в том, продолжит ли президент пребывать в прокитайской эйфории либо он попробует укрепить отношения с западом? Но тот факт, что президент Вучич через два дня после выборов посетил Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, говорит о том, что Сербия склоняется в сторону востока".

Коалиция во главе с левоцентристской Социалистической партией Сербии под руководством главы МИД Ивицы Дачича, может получить 12,5% голосов. Всего для участия в нынешних выборах, отложенных из-за коронавирусной инфекции, зарегистрирована 21 партия и коалиция.

Оппозиционный силы, бойкотирующие голосование, заявляют, что избирательный процесс не соответствует демократическим стандартам.