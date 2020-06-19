В Италию коронавирус пришёл ещё в прошлом году

Новый коронавирус был обнаружен в образцах, взятых из сточных вод в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

Исследование провели в итальянском Высшем институте здоровья.

"Было проведено исследование 40 образцов сточных вод, собранных в период с октября 2019 года по февраль 2020 года, - сообщила представитель института Джузеппина Ла Роза. - Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года". Она добавила, что частицы коронавируса также были обнаружены в образцах, взятых в сточных водах этих городов в январе и феврале 2020 года.

В Италии локальная вспышка коронавируса была выявлена 21 февраля на севере страны, в регионе Ломбардия. Далее вирус распространился в областях Венето, Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт. Многие эксперты давно сходятся во мнении, что вирус проник в Италию раньше, а первые инфицированные, помимо выявленной в Риме паре китайских туристов, могли появиться еще в январе.

В Италии с начала вспышки коронавируса диагностировано более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 34,5 тыс. инфицированных скончались.