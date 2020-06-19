Экоактивисты против лоббирования интересов

Активисты движения по защите окружающей среды "Восстание вымирающих" (Extinction Rebellion) провели акцию протеста у штаб-квартиры Medef (Федерации работодателей Франции) в Париже. Участники движения облили фасад здания краской красного цвета и говорят, что сельскохозяйственный бизнес оказывает давление на правительство, требуя отказаться от стандартов охраны окружающей среды в рамках восстановления экономики, пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Мы хотим осудить циничное лоббирование интересов", — заявили активисты.