Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Экоактивисты против лоббирования интересов

Активисты движения по защите окружающей среды "Восстание вымирающих" (Extinction Rebellion) провели акцию протеста у штаб-квартиры Medef (Федерации работодателей Франции) в Париже. Участники движения облили фасад здания краской красного цвета и говорят, что сельскохозяйственный бизнес оказывает давление на правительство, требуя отказаться от стандартов охраны окружающей среды в рамках восстановления экономики, пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Мы хотим осудить циничное лоббирование интересов", — заявили активисты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment