Лукашенко: "Сорван план по дестабилизации страны"

Белорусские власти "сорвали план по дестабилизации страны", в котором участвовали внешние силы. Об этом заявил в пятницу президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковской системы.

По его словам, цель заключалась в том, чтобы "привести страну к майдану", но теперь "маски сорваны не только с кукол, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси", - отметил президент, слова которого приводит агентство БелТА. Лукашенко заявил, что "не позволит расшатать ситуацию в стране".

В пятницу генеральный прокурор возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" в отношении руководства Белгазпромбанка. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Виктора Бабарико, а также его сын Эдуард, были задержаны и до сих пор находятся в СИЗО. Запущенная в сети в четверг вечером петиция, требующая освобождения Бабарико, за ночь набрала более 100 тысяч подписей. В Брюсселе призвали официальный Минск "немедленно отпустить но свободу" Бабарико и его сына.

Сам экс-глава Белгазпромбанк заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг финансового учреждения, носит "заказной политический характер".

В эту пятницу в стране завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы государства. Накануне глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что по данным на 18 июня в первом этапе предвыборной кампании участвовали 6 кандидатиов.