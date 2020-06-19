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Республика Беларусь

Новые протесты против властей прошли в Минске

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 Елена Караева
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В республике Беларусь полным ходом идет сбор подписей за возможных кандидатов на грядущих выборах президента
В республике Беларусь полным ходом идет сбор подписей за возможных кандидатов на грядущих выборах президента   -   Авторское право  AP Photo/Sergei Grits
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Этой ночью в Минске граждане Беларуси выстроились в "цепь солидарности".

Акция, по мысли ее участников, должна была показать, что общество намерено добиваться проведения честных выборов на основе конкуренции идей и мнений. Людей собралось много, поскольку вечером стало известно о задержании возможного соперника нынешнего лидера страны Лукашенко Виктора Бабарико.

Руководство ЕС поддержало манифестантов.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила: "Уважение к правам и свободам граждан - фундаментальная ценность. Власти республики Беларусь должны обеспечить равные условия для всех, кто желает участвовать в избирательной кампании и выборах президента, намеченных на 9-ое августа. Мы также напоминаем о важности уважения законов. Мы знаем о чаяниях народа республики, нам известно, что они добиваются честных и конкурентных выборов".

По словам политика Виктор Бабарико, "нынешняя внутренняя обстановка в республике чрезвычайно далека от стандартов, принятых в цивилизованном мире".

Задержание Виктора Бабарико было объяснено властями тем, что потенциальный кандидат от оппозиции может "попытаться воздействовать на свидетелей с целью сокрытия улик преступления". Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, против руководства которого неделю назад было возбуждено уголовное дело.

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