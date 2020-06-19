Очаг заражения коронавирусом в Пекине взят под контроль

Китайские эпидемиологи сообщают: анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина "Синьфади" образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов. Эта информация пришла по каналам ТАСС.

Специалисты также утверждают, что очаг распространения инфекции в столице страны взят под контроль; вот что заявил на брифинге старший научный сотрудник Центра по профилактике инфекционных заболеваний Ву Цзунью: "Мы действовали в данной ситуации очень оперативно, мы поставили барьеры на пути возможного расширения эпидемии. Мы смогли установить источник заражения и перекрыть все пути для коронавируса".

В настоящий момент выявлены 158 зараженных коронавирусной инфекцией, в Пекине введены строгие ограничительные меры - прекращена работа школ и высших учебных заведений, изменена схема работы общественного транспорта, менее, чем за неделю, тестирование прошли свыше 350 тысяч человек.

На азиатском континенте наибольшую озабоченность ВОЗ вызывает ситуация в Индии, там зарегистрированы свыше 380 тысяч случае заражения, от COVID-19 скончались более 12 с половиной тысяч человек, за истекшие сутки были выявлены свыше 10 тысяч новых вирусоносителей.

В Бразилии, согласно прогнозам специалистов, к концу текущей недели количество зараженных достигнет миллиона, в стране зарегистрированы почти 50 тысяч летальных исходов.

Ситуация осложняется тем, что на больших территориях этой южноамериканской страны практически полностью отсутствует система медицинской помощи, наименее защищенными в этой ситуации оказываются коренные жители таких штатов, как Амазонас и Пара.