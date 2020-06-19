Президентская кампания становится скандальной

Белорусские власти сорвали масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой президентский срок. По словам Лукашенко, цель заключалась в том, чтобы "привести страну к майдану", но теперь "маски сорваны не только с кукол, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси". Конкретно сам Лукашенко никого не назвал.

В пятницу генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" в отношении руководства Белгазпромбанка. В четверг экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Виктор Бабарико, а также его сын, были задержаны.

По словам главы Комитета госконтроля Белоруссии, к противоправной деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме". После ареста Бабарико в Минске тысячи демонстрантов создали четырехкилометровую "живую цепь" в знак солидарности с теми, кто был взят под стражу.

Ярослав Кривой, главный редактор британского "Журнала Белорусских исследований: "Задержали не только Виктора Бабарико. Сложно предсказать, что случится дальше. Несколько часов назад Бабарико объявил об инициативе по проведению референдума в Белоруси, с целью вернуться к конституции, которая была до Лукашенко".

Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына, а так же всех задержанных активистов.

На фоне проходящей президентской кампании, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава МИД Беларуси Владимир Макей провели в Минске переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В ходе встречи Лукашенко отметил, что любые проблемы в отношениях двух стран удастся решить.