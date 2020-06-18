ООН: рекордный рост числа беженцев

Число беженцев в мире достигло почти 80 миллионов человек, это самый высокий показатель, зарегистрированный за время существования Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным ежегодного доклада организации, около 46 миллионов человек стали вынужденными переселенцами в в пределах своей страны, остальные бежали в другие государства. Венесуэла занимает второе место после Сирии по числу беженцев.

Заместитель Верховного комиссара УВКБ по делам беженцев Джиллиан Триггс говорит: "Мы обеспокоены тем, что прямым следствием закрытия границ из-за пандемии становится отказ в праве обращаться за убежищем. Мы хотим отметить, что возможно обеспечить охрану общественного здоровья на границах гуманным путем, который позволит людям, нуждающимся в убежище и защите, подавать заявление безопасным способом. Карантинные процедуры, дистанционная оценка, другие механизмы могут быть использованы, чтобы гарантировать соблюдение этого права в соответствии с требованиями общественного здравоохранения".

В Греции прием заявок на предоставление убежища возобновился 18 мая после почти трехмесячного перерыва. Сегодня от 30 до 40% от общего числа беженцев живут в лагерях.

В ООН отмечают, что перспективы возвращения для беженцев уменьшаются". Если в 1990-е годы ежегодно в среднем 1,5 млн человек возвращались на родину, то за последнее десятилетие это число упало до 385 тысяч в год.