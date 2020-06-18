Британские зоопарки после карантина

После трехмесячного карантина открылся в Англии открылись зоопарки. Лондонский зоопарк — один из самых старых и посещаемых в мире. На корм обитателям требуется миллион евро в месяц и руководство задумывалось о возможности усыпления животных в случае дальнейшего продления карантина.

Работник Лондонского зоопарка Дэн Симмондс говорит: "Мы уже начали представлять себе наихудший сценарий, если бы карантин продлили еще на шесть месяцев, а наши финансовые источники действительно иссякли, нам бы пришлось серьезно задуматься о том, как прокормить всех животных. К счастью, нам удалось избежать худшего, но если бы карантин действовал в течении долгого периода, то всем зоопаркам пришлось бы искать ответы на очень трудные вопросы".

В рамках новых санитарных правил посетителям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и нельзя общаться с животными, в частности, давать им еду и трогать их.

"Конечно, мы понимание, что некоторые части зоопарка останутся закрытыми, но даже в таком виде для моего сына, ему два с половиной года — это очень интересный опыт. Ему нравится смотреть на горилл, тигров и других животных, он очень рад", — рассказывает посетительница.

Из Лондона передает корреспондент Euronews Виктория Смит: "Есть надежда, что такие традиционные достопримечательности как пингвины в Лондонском зоопарке будут привлекать посетителей, но что ждет в будущем маленькие зоопарки, деятельность которых зависит от интерактивных услуг ? Как они будут адаптироваться к новым условиям?"

Расположенный в графстве Хартфордшир природный центр "Кедры" (Cedars) — один из самых маленьких зоопарков Великобритании и единственное место в стране, где можно увидеть африканского хорька. Центр пока закрыт.

Содиректор Cedars Nature Centre Ник Спеллмэн объясняет: "Посетители больше не смогут прикасаться к животным, можно будет подойти поближе, на расстояние в два метра, чтобы сфотографировать, но из-за новых правил наша деятельность полностью изменится, так как и в каждом зоопарке в Великобритании".

В природном центре "Кедры" даже подумывали о закрытии, но местные жители обратились к властям с просьбой спасти зоопарк. В новых условиях придется сократить число посетителей, поэтому британские зоопарки надеются что карантина больше не будет, чтобы выжить и сохранить животных.