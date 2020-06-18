Театр закрылся, у нас - пандемия

Четыре едва ли не самых популярных мюзикла в истории лондонского Вест-Энда- среди них "Призрак оперы" и "Отверженные" - вряд ли вернутся на подмостки ранее середины будущего года, и то, в случае развития событий по благоприятному сценарию.

В ситуации, когда необходимо соблюдать меры социального дистанцирования, продюсеры предрекают тяжелые времена.

Говорит Луис Хартшорн: "Худшее еще впереди, в ближайшие месяцы. Персонал ждут увольнения. Несмотря на то, что мы и предприимчивые, и умеем выходить из положения, наша сфера работы находится в чрезвычайно сложной, я бы сказал, опасной ситуации".

Театры лондонского Вест-Энда всегда славились тем, что в них набивались зрители под завязку, буквально свешиваясь с галерки, чтобы увидеть знаменитые спектакли.

Собственно, во многом по этом причине постановки почти всегда приносили прибыли.

Сегодня о прежних аншлагах придется забыть, представление же перестает быть рентабельным, в случае, если зал заполняется менее, чем на 80%.