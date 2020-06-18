"Сербия не променяет Косово на ЕС"

Сербия не станет признавать независимость Косова в обмен на вступление в Евросоюз. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым. По словам сербского лидера, он получил от Лаврова чрезвычайно тревожную информацию о планах и идеях по решению косовского вопроса.

"Сербия сможет защитить свои жизненно важные интересы, не взирая на цену, которую Сербии придётся заплатить", — заявил Вучич_._

Для главы российского МИДа именно Сербия стала первой посткоронавирусной зарубежной поездкой. Лавров вновь подтвердил позицию Росии: Москва поддержит любое соглашение, которое устроит и Белград, и Приштину, но также будет одобрено Советом Безопасности ООН:

"Россия исходит из того, что Европейский Союз, имеющий мандат Генеральной Ассамблеи ООН на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно и эффективно, добиваться выполнения тех решений, которые были достигнуты ранее", — отметил Лавров.

При этом ранее к дипломатическим усилиям ЕС присоединился Дональд Тамп: президент США пригласил лидеров Сербии и Косова встретиться в Белом Доме. Судя по имеющимся заявлениям, Трамп не координировал эти шаги ни с Евросоюзом, ни с НАТО.